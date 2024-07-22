Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor

Ataşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram ediyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, aşure dağıtım programına katılarak vatandaşlara aşure dağıttı. Dağıtımların tümü saat 14.00'te başlayacak.

22.07.2024 17:18
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Muharrem ayı dolayısıyla ilçede düzenlenen aşure ikramına katılarak, vatandaşlara aşure dağıttı.

Ataşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram ediyor. 5 gün sürecek aşure dağıtım programının ilki, 19 Temmuz Cuma günü, Küçükbakkalköy, Yeni Çamlıca, Barbaros, Mevlana, İnönü ve Mimar Sinan Mahalleleri'nde yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde, Başkan Adıgüzel de Fetih Mahallesi'nde yapılan aşure dağıtıma katılarak, vatandaşlara aşure ikram etti.

Bugün ayrıca İnönü Mahallesi Semt Pazarı ve Mustafa Kemal Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı önünde de aşure dağıtıldı. Mahalledeki aşure dağıtım noktasına gelen vatandaşlar aşure ikramından çok memnun olduklarını dile getirerek, Adıgüzel'e teşekkür etti.

Aşure dağıtım noktaları

Aşure ikramı, 23 Temmuz Salı günü (yarın) İçerenköy Mahallesi Semt Pazarı, Ferhatpaşa Mahallesi Pazar Alanı ve Atatürk Mahallesi Migros önünde, 24 Temmuz Çarşamba günü Esatpaşa Mahallesi Pazar Alanı, Yeni Sahra Mahallesi Pazar Alanı, Küçükbakkalköy Mahallesi Çok Amaçlı Semt Pazarı ve Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi önünde ve 25 Temmuz Perşembe günü de Aşık Veysel Mahallesi Pazar Alanı, Kayışdağı Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Dağıtımların tümü saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor - Son Dakika

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