Ataşehir Belediyesi'nden Müzeler Günü Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü bünyesinde yer alan Düştepe Oyun Müzesi ve Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde düzenleyeceği özel etkinliklerle kutlayacak.

Ataşehir Belediyesi, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü, bünyesinde bulunan müzelerde düzenleyeceği özel etkinliklerle kutlayacak.

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından müzelerin toplumsal dönüşüm içinde aktif ve yenilikçi birer aktör olarak konumlandırılması amacıyla bu yılın teması olarak "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" başlığı seçildi.

Bu temadan yola çıkan Ataşehir Belediyesi, çocuklara ve ebeveynlere yalnızca geçmişi tanıtan değil, aynı zamanda geleceği düşleyen bir müze deneyimi sunmak üzere 17 ve 18 Mayıs günlerinde çeşitli atölyeler hazırladı.

Bu tema doğrultusunda, çocuklara yönelik hazırlanan paleontolojiden arkeolojiye ve doğa temalı sanat atölyelerine uzanan zengin içerikli atölyelerde; katılımcıların merak duygusunu harekete geçiren, oyun, tarih ve sanatla etkileşim kurmalarını sağlayan deneyimler sunulacak.

Etkinliklere, kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan Düştepe Oyun Müzesi ve çocukların en çok merak ettikleri merkezlerden biri olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ev sahipliği yapacak.