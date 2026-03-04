Ataşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Yks Başvuru Ücreti Desteği

(İSTANBUL) – Ataşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılım ücretini ödemekte zorluk yaşayan gençlere nakit desteği sağlayacak.

Eğitim alanında sağladığı destekleri artıran Ataşehir Belediyesi, 2026 yılında YKS'ye katılacak öğrencilerin başvuru ücretlerinin karşılanmasına yönelik yeni bir hizmet başlatıyor. Belediye, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ekonomik yetersizlik nedeniyle üniversite sınav başvuru ücretini ödemekte güçlük yaşayan öğrencilere nakit desteği verecek.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar; ilçede ikamet eden, 12'nci sınıf öğrencisi veya lise mezunu olup 25 yaşını doldurmamış ve örgün eğitim kapsamında yükseköğretime geçiş sürecinde bulunan, aynı zamanda YKS başvurusunu yaparak sınav ücretini ÖSYM'ye yatırmış adayları kapsayacak.

Destek almak isteyen öğrencilerden; ikamet durumunu gösterir belge, sınav ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu ile kimlik veya öğrenci belgesi talep edilecek. Ayrıca, öğrencilere yönelik hane bazlı sosyal inceleme yapılarak sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi yapılacak.

Değerlendirmelerin ardından sınav ücretini karşılamada ekonomik yetersizlik yaşadığı tespit edilen öğrenciler destek kapsamına alınacak. Sonrasında da Ataşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ödedikleri sınav ücretleri kadar destek sağlanacak.

Başvurular, 16 Mart-31 Mart 2026 tarihleri arasında Ataşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Sosyal Servis birimine yapılacak.