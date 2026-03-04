Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Yks Başvuru Ücreti Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Yks Başvuru Ücreti Desteği

Ataşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Yks Başvuru Ücreti Desteği
04.03.2026 10:01  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılım ücretini ödemekte zorluk yaşayan gençlere nakit desteği sağlayacak.

(İSTANBUL) – Ataşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılım ücretini ödemekte zorluk yaşayan gençlere nakit desteği sağlayacak.

Eğitim alanında sağladığı destekleri artıran Ataşehir Belediyesi, 2026 yılında YKS'ye katılacak öğrencilerin başvuru ücretlerinin karşılanmasına yönelik yeni bir hizmet başlatıyor. Belediye, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ekonomik yetersizlik nedeniyle üniversite sınav başvuru ücretini ödemekte güçlük yaşayan öğrencilere nakit desteği verecek.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar; ilçede ikamet eden, 12'nci sınıf öğrencisi veya lise mezunu olup 25 yaşını doldurmamış ve örgün eğitim kapsamında yükseköğretime geçiş sürecinde bulunan, aynı zamanda YKS başvurusunu yaparak sınav ücretini ÖSYM'ye yatırmış adayları kapsayacak.

Destek almak isteyen öğrencilerden; ikamet durumunu gösterir belge, sınav ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu ile kimlik veya öğrenci belgesi talep edilecek. Ayrıca, öğrencilere yönelik hane bazlı sosyal inceleme yapılarak sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi yapılacak.

Değerlendirmelerin ardından sınav ücretini karşılamada ekonomik yetersizlik yaşadığı tespit edilen öğrenciler destek kapsamına alınacak. Sonrasında da Ataşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ödedikleri sınav ücretleri kadar destek sağlanacak.

Başvurular, 16 Mart-31 Mart 2026 tarihleri arasında Ataşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Sosyal Servis birimine yapılacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Yks Başvuru Ücreti Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Yks Başvuru Ücreti Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.