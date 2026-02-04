Ataşehir'de Halk Buluşmalarının Altıncısı Düzenlendi - Son Dakika
Ataşehir'de Halk Buluşmalarının Altıncısı Düzenlendi

04.02.2026 15:23  Güncelleme: 16:16
Ataşehir Belediyesi, 'Söz Sizde Çözüm Bizde' sloganıyla düzenlediği randevusuz halk buluşmalarının altıncısını Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyerek sorunları çözmeye yönelik hızlı ve şeffaf bir yönetim anlayışını vurguladı.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Söz Sizde Çözüm Bizde" sloganıyla hayata geçirdiği halk buluşmalarının altıncısı, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Randevusuz olarak gerçekleştirilen buluşmada vatandaşları dinleyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir'i ortak akılla yönetmek, her görüşü önemsemek bizim temel anlayışımız. Bu buluşmalarla ilçemizi birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, randevusuz halk buluşmalarının altıncısını, bugün Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşların Adıgüzel ile birebir görüşme fırsatı bulduğu buluşma, sabahın erken saatlerinde başladı. Toplantıya gelen vatandaşlar, taleplerini ve yaşadıkları sorunları doğrudan Adıgüzel'e iletirken; görüşmeler sırasında iletilen başlıklar anında ilgili birimlere yönlendirildi.

Buluşmada; Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri başta olmak üzere birçok belediye biriminin temsilcileri hazır bulundu. Birim yetkilileri, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyerek çözüm yolları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Halk buluşmalarının önemine dikkati çeken Adıgüzel, "Vatandaşlarımızla birebir görüşerek taleplerini doğrudan dinlemek, çözüm üretme sürecimizi daha hızlı ve sağlıklı hale getiriyor. Ataşehir'i ortak akılla yönetmek, her görüşü önemsemek bizim temel anlayışımız. Bu buluşmalarla ilçemizi birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Halk buluşmalarıyla vatandaşların yönetime doğrudan katılımı güçlendirilirken; sorunların hızlı, şeffaf ve ortak akılla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
