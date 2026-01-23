Sanat ve Spor Ataşehir'de Buluştu.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Sanat ve Sporu Buluşturuyoruz" panelinde teknik direktörlerden eski milli futbolculara, televizyon programcılarından oyunculara uzanan geniş bir yelpazede isimleri çocuklarla buluşturdu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Eğer bu çocuklar, bu gençler iyi eğitim görür ve spor yaparsa sanatla buluşursa ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine daha hızlı ulaşır. İnşallah Ataşehir'in sporcuları da çok başarılı olacaklar" dedi.

Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Mahallesi'ndeki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Sanat ve Sporu Buluşturuyoruz" paneliyle amatör spor kulüpleri, sporcular ve ailelerini bir araya getirdi. Moderatörlüğünü Sevda Tağ'ın yaptığı panele teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan ve oyuncu Celil Nalçakan konuk olarak katıldı. Nalkaçan, sete gitmesi gerektiği için panel başlangıcında ayrıldı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Hami Mandıralı ve televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan panel boyunca Ataşehir'in spor kulüplerinin minik oyuncularına kendi deneyimlerini aktardı. Sporcuların ilgiyle izlediği panelde salonda bulunan çocuklar hem sahne hem de kulüp süreçlerine dair geniş bir bilgi birikimine şahit oldu.

"İnşallah Ataşehir'in sporcuları da çok başarılı olacaklar"

Panelde yaptığı konuşmada amatör spor kulüplerinin önemine vurgu yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şunları söyledi:

"Sanat ve spor aslında bu ülkenin birleştirici unsurlarının en başında geliyor. Çok kıymetli efsane hocalarımız, sporcularımız ve hepinizin çok yakından tanıdığı çok başarılı sanatçılarımız var. Çünkü biz sahada sizlerle birlikteyiz. Hocam bu salonu dolduran sporcuların hepsiyle kulüplerinde zaman geçiriyorum. Sahada birlikteyiz. Festivallerde birlikteyiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı özel günlerde birlikteyiz. Bu gençler 19 Mayıs'ta sokaktalar. Bu gençler 29 Ekim'de bayraklarını alıp bizimle birlikte yürüyorlar. Ama aynı zamanda bu gençler spor yapıyorlar. Ataşehir'i burada görebilirsiniz. 17 mahallemiz var. Biraz önce sunucumuz bahsetti. 416 bin nüfusumuz var. Ama burada Ataşehir'in mozaiği var. Aslında siz bugün Ataşehir'i de birleştiriyorsunuz. Ama bizi en çok heyecanlandıran kısmı gençlerimizin hayalleri ve enerjisiyle bu ülkenin daha iyiye gidebilme ihtimali. Eğer bu çocuklar, bu gençler iyi eğitim görür ve spor yaparsa sanatla buluşursa ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine daha hızlı ulaşır. Tabii sanat, spor bir disiplin ve bir yaşam felsefesi meselesidir. Ben de çok genç yaşlarda ortaokul yıllarında sporla tanıştım. İyi ki tanışmışım. Çünkü ben sporla buluşarak daha iyi iletişim kurmayı öğrendim. Sadece fiziki gelişimimi tamamlamadım. Özgüvenim arttı, organizasyon kapasitem çok daha ileriye gitti ve birlikte başarmayı öğrendim. Birlikte üzülmeyi öğrendim. Bir aksaklıkta kaybetmekte, yere düşmekte kalkıp daha güçlü mücadele etmeyi öğrendim. Sizin gibi hocalarımızdan öğrendim. İnşallah Ataşehir'in sporcuları da çok başarılı olacaklar" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Ataşehir'de spor tesislerinin iyileştirilmesi, ücretsiz spor olanaklarının artırılması, yaz okulları ve amatör kulüplerle işbirliği süreçlerini anlatan Adıgüzel, sömestir dönemi için Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 22 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendiğini açıkladı.

Plaket ve kupa takdimleri

Panele katılımlarından dolayı teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan ve moderatör Sevda Tağ'a Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tarafından plaket takdim edildi. Programda Ataşehir'in spor kulüplerinde mücadele eden genç sporcular için kupa töreni düzenlendi. Taçspor Spor Kulübü'ne U16 birincilik kupası, U14 ikincilik kupası ve U14 Şenlik Ligi kupası verildi.