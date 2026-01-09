Ataşehir'de 201 Site Ziyaret Edilerek Vatandaşlarla Doğrudan İletişim Kuruldu - Son Dakika
Ataşehir'de 201 Site Ziyaret Edilerek Vatandaşlarla Doğrudan İletişim Kuruldu

09.01.2026 11:38  Güncelleme: 12:42
Ataşehir Belediyesi, 201 siteyi ziyaret ederek vatandaşlarla doğrudan iletişim sağlamak için 'Site Toplantıları' programı başlattı. Amaç, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek.

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm yollarını bulmak amacıyla "Site Toplantıları" başlattı. Şimdiye kadar yapılan toplantılar kapsamında 7 mahallede toplam 26 bin 936 daireyi içeren 201 site ziyaret edildi.

Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan sitelere yönelik doğrudan iletişim ve iş birliği programı gerçekleştiriyor. Belediye, sitelerin yaşadığı sorunlara yerinde çözüm bulmak ve taleplerini dinlemek için daire sayısı fark etmeksizin tüm sitelere ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu amaçla belediye bünyesinde kurulan "Sitelerden Sorumlu Koordinatörlük", düzenli olarak siteleri ziyaret ederek doğrudan iletişim sağlıyor.

201 site ziyaret edildi

Ziyaret programı kapsamında hangi mahalleden başlanacağı belirlenerek, sitelerle randevulaşılıyor. Vatandaşların belediyeye gelmesini beklemek yerine, aktif olarak sitelere gidiliyor. Ziyaretler bazen yöneticilerle, bazen de site sakinlerinin katılımıyla yapılıyor. Vatandaşların çalışma saatleri göz önünde bulundurularak, akşam saatlerinde veya hafta sonu gibi esnek zamanlarda düzenlenen toplantılar, en az 1 saat sorunların yoğunluğuna göre ise 2-2,5 saat sürüyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen toplantılar kapsamında; Barbaros, Esatpaşa, Fetih, İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal ve Örnek mahalleleri olmak üzere 7 mahallede toplam 26 bin 936 daireyi kapsayan 201 site ziyaret edildi. Diğer 10 mahalledeki site ziyaretlerinin ise oluşturulan program dahilinde devam etmesi planlanıyor.

Site toplantılarına katılan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bu programla vatandaşlarla doğrudan temas kurarak sorunları yerinde tespit etmeyi, hızlı çözümler üretmeyi ve ilçeyi sakinleriyle birlikte yönetme felsefesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hızlı takip ve çözüm

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve şikayetleri dinleniyor, ardından elde edilen veriler "Çözüm Merkezi" entegrasyonu ile anında sisteme girilerek ilgili müdürlüklere iletiliyor. Ataşehir Belediyesi'nin "Akıllı Belediyecilik" anlayışıyla hızlı takip ve çözüm sağlanıyor. Belediyenin yetki alanında çözülebilecek sorunlara hızla müdahale edilirken, yetki dışındaki konular hakkında vatandaşlara şeffaf bilgilendirme yapılıyor. Bu sayede belediyenin pasif kaldığı veya ilgilenmediği yönündeki olumsuz algıların engellenmesi amaçlanıyor.

"Ziyaretler, mevcut sistemlerin ötesinde doğrudan teması amaçlamaktadır"

Programın temel hedefinin, belediye ile siteler arasında sağlıklı bir ilişki ve koordinasyon kurmak olduğunu vurgulayan Koordinatör Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, "Vatandaşlarımızın, kendilerini fark edilmiş ve muhatap alınmış hissettiği, daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ziyaretlerin yanı sıra, sitelerin yöneticilerine özel bir 'site hattı' ve bir 'e-posta grubu' bulunuyor. Site yöneticileri, bu kanallar aracılığıyla bize ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilmekte, bunlar da ilgili birimlere aktarılmaktadır. Ancak ziyaretler, bu mevcut sistemlerin ötesinde doğrudan teması amaçlamaktadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ataşehir, Belediye, Güncel, Son Dakika

