Ataşehir Belediyesi'nden Yaşlı ve Özel Gereksinimli Bireylere Evde Temizlik Hizmeti

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, temizlik ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yaş almış ve özel gereksinimli bireyler için evde temizlik hizmetini başlattı. Hizmet ile vatandaşların yaşam alanlarının daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Günlük rutin ev temizliklerini, yaşlılık veya hastalık gibi nedenlerden dolayı gerçekleştiremeyen vatandaşlara destek Ataşehir Belediyesi'nden geldi. Yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşların ev adreslerine ulaşan ekipler, yaşam alanlarını baştan aşağıya temizleyerek, sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamlar oluşturuyor. Evde temizlik hizmeti kapsamında cam, mutfak, banyo, perde ve zemin temizliği gibi kapsamlı işlemler, Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

"Belediyecilik, ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olabilmektir"

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Belediyecilik sadece asfalt atmak, park yapmak değildir. Asıl belediyecilik, ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olabilmektir. Yaş almış ve özel gereksinimli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onlara daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir alanlar sunmak amacıyla bu hizmeti hayata geçirdik. Temizlik sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir rahatlıktır. Evinde kendini iyi hisseden bir vatandaş, hayata daha umutla bakar. Ataşehir Belediyesi olarak kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ön planda olduğu bir kent anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Güvenli ve sağlıklı temizlik ürünleri

Tüm temizlik işlemleri, TSE ve ISO belgeli temizlik ürünleri ile sağlık standartlarına uygun şekilde yapılıyor. Ayrıca hizmet, belirli periyotlarla haftalık olarak düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt oluşturabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise Ataşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden destek alabiliyor.