Ataşehir Belediyesi'nin Sömestir Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği sömestir şenlikleri büyük ilgi gördü. Düştepe Oyun Müzesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, İnovatif Çevre Eğitim Merkezi ve Festival Park olmak üzere birçok merkezde gerçekleşen etkinliklere, bu yıl Festival Park da eklendi.

Sömestir tatilinde bir dizi etkinlik düzenleyen Ataşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşattı. Tiyatrolar, atölyeler ve aktiviteler çocuklar ile ailelerin yoğun katılımıyla geçti. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise sömestir şenliklerinde çocukların mutluluklarına ortak olmak için ailesiyle birlikte birçok etkinliğe katılım sağladı.

Sömestir tatili boyunca süren şenlikler, Ataşehir Belediyesi'nin birçok merkezinde gerçekleşirken, Festival Park'ta da özel bir program hazırlandı. Düştepe Oyun Müzesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, İnovatif Çevre Eğitim Merkezi ve Festival Park olmak üzere birçok alanda sömestir şenlikleri gerçekleştirildi.

"Onların gülümsemeleri bizim en büyük motivasyon kaynağımız"

Başkan Onursal Adıgüzel, "Çocuklarımızın tatil boyunca hem eğlenip hem öğrenebildikleri bu etkinliklerde yer almak bizim için çok kıymetli. Ataşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her zaman böyle anlamlı ve eğitici fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Onların gülümsemeleri ve keyifli anları, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olacağız ve gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.