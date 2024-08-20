Ataşehir Belediyesi Personeline Teşekkür Belgesi Verdi

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, çalışanlarının motivasyonlarını yükseltecek yaklaşımlar geliştiriyor. Vatandaşlardan beğeni ve takdir toplayan belediye personeline teşekkür belgesi veren Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Önümüzde daha uzun bir hizmet dönemi var, bu süreçte yine hep birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde çok daha güzel işler yapacağımıza eminim" dedi.

Ataşehir Belediyesi, personelinin bireysel katkılarını ve takım içindeki iş birliklerini ödüllendiren yaklaşımlar geliştiriyor. Bu kapsamda yüz yüze yapılan görüşmelerin yanı sıra telefon ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan belediyeye gelen geri dönüşler değerlendirilerek beğeni ve takdir alan persınel belirleniyor. Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulama kapsamında, vatandaşlardan beğeni ve takdir alan belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, her birine teşekkür belgesi takdim etti.

"Ataşehir halkından çok daha fazla teşekkür alacağımıza eminim"

Başkan Adıgüzel, "Bir kamu kuruluşu olarak yapabileceğimiz en önemli işimiz, Ataşehirli vatandaşlarımıza başarılı hizmetler sunmaktır. İşinizi sahiplendiğiniz ve belediyemizi mahcup etmediğiniz, vatandaşlarımızın sevgisini, saygısını, övgüsünü kazandığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ataşehir'imizin daha yaşanabilir bir yer olması için göstermiş olduğunuz özverili çalışma ve yüksek sorumluluk bilincinizden dolayı sizleri kutluyorum. Önümüzde daha uzun bir hizmet dönemi var, bu süreçte yine hep birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde çok daha güzel işler yapacağımıza, Ataşehir halkından çok daha fazla teşekkür alacağımıza eminim" dedi.