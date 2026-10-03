Ataşehir Belediyesi soruşturmasında Başkan Vekili dahil 13 kişi gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında Başkan Vekili dahil 13 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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