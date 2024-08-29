Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yaz okulu projesi sona erdi

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen bir aylık yaz okulu projesi sona erdi. Lise ve üniversite öğrencilerine özel olarak hazırlanan "Dünya Bize Katılıyor" projesi, 5'den fazla ülkeden 15 yabancı üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediyesi ve AIESEC'in "Dünya Bize Katılıyor" projesi, Yeditepe Üniversitesi'nin desteğiyle, 6 hafta boyunca haftanın 4 günü çeşitli atölye ve sunumlarla sürdürüldü.

Çocuklarda çevre bilincinin ve sokak hayvanlarına merhamet gibi insani değerlerin geliştirilmesini amaçlayan projenin, son veda etkinliği İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Kültürler Panayırı" etkinliğiyle yapıldı. Projeye katılan farklı kültürlerden öğrenciler, geleneksel yemeklerini ve danslarını sergileyerek, kendi kültürel miraslarını tanıttı. Çeşitli ülkelerin mutfaklarından lezzetli yemeklerin sunulduğu stantlar beğeni topladı; ziyaretçiler farklı tatları deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte dilek ağacına katılımcılar dileklerini yazarak, gerçekleşmesi için astı.

AIESEC hakkında

AIESEC, dünya çapında gençlere liderlik ve uluslararası deneyim kazandırmayı hedefleyen bir gençlik organizasyonudur. 18-30 yaş arasındaki gençler için staj ve gönüllü projeleri sunarak kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur. AIESEC hakkında daha fazla bilgi almak ve fırsatları keşfetmek için AIESEC'in resmi internet sitesi 'https://aiesec.org.tr/' ziyaret edilebilecek.