Ataşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 4 bin 200 kişinin katıldığı Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehirli çocuklarımıza, spor dolu bir yaz sunarak, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluktu" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'na 3 bin çocuk ve bin 200 yetişkin katıldı. Yaz Spor Okulları kapsamında 7 - 15 yaş grubu çocuklar için yaz tatilleri boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecekleri futbol, basketbol, voleybol, tenis, tekvando kick boks ve zumba kids dallarında spor eğitimleri; 16 yaş üstü gençler için de zumba, pilates, yoga ve fitness eğitimleri düzenlendi. Ayrıca engelli durumu bulunan özel sporcular için de dersler verildi. Yaz Spor Okulları'nın kapanış ve sertifika töreni de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

"Bizim için büyük bir mutluluktu"

Spor dolu bir yaz geçiren çocuklara, sertifikalarını Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel verdi. Kapanış töreninde konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehirli çocuklarımıza, spor dolu bir yaz sunarak, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluktu. Spor okullarımıza katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, onlara başarı dolu bir gelecek diliyorum. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.