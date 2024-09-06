Ataşehir\'de Kadınlarla Eğitim Seminerleri

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, yetişkinlere yönelik eğitimler ve seminerler düzenliyor. Proje kapsamında "Kadının İnsan Hakları" ve "Kadın Sağlığı" konularında uzun süreli eğitimler ve altı farklı konuda seminerler verilecek.

Ataşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik "Kadının İnsan Hakları" ve "Kadın Sağlığı" konularında eğitimler düzenleyecek. Bu kapsamdoa, Flört Şiddeti, Çocuğun Bedensel Söz Hakkı, Bağımlılık, Akran Zorbalığı, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Cinsiyet konularında da altı farklı seminer gerçekleştirilecek.

"Kadının İnsan Hakları" konusunda kadınlara 16 hafta boyunca haftada bir kez yarım gün eğitim verilecek. Bu eğitimlerde; kadınların, özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmelerine, hak ihlallerini önleyebilmelerine ve kendi ihtiyaçları çerçevesinde örgütlenme becerisi kazanabilmelerine katkı sağlayacak bilgiler paylaşılacak.

Kadın Sağlığı Eğitimi Programı çerçevesinde ise kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin artırılması hedefleniyor. 18 ile 49 yaş aralığındaki kadınları kapsayan program; her biri 90 dakika süren 13 eğitim modülünden oluşacak.

Gençlere "flört şiddeti" anlatılacak

Seminer programı içerisinde yer alan Flört Şiddeti seminerinde, genç yetişkinlerin sosyal ve romantik ilişkilerinde karşılaşabileceği önemli soruna değinilecek. Özellikle 16-22 yaş arasındaki gençlerin katılımı amaçlanan seminerde; flört şiddetinin tanımı, türleri ve işaretleri anlatılacak. Ayrıca bireylerin sağlıklı ilişkiler kurmayı, sınır koymayı ve şiddeti tanımayı öğrenmelerine yardımcı olunacak.

Ebeveynlere yönelik düzenlenecek Çocuğun Bedensel Söz Hakkı Semineri'nde, yetişkinler olarak "Çocuğa yönelik istismarın önlenmesine dair neler yapılabilir" üzerine durulacak. Cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların bedensel söz haklarının toplumda fark edilmesi amacıyla düzenlenen seminer çalışması, 50 dakika sürecek.

Seminer programında Bağımlılık, Akran Zorbalığı, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Cinsiyet konularında da konuşulacak.

Kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Kaizen Akademi'ye başvuru yapılabilecek.