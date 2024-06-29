Ataşehir'de 14 katlı apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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