Ataşehir'de 6 CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti, Güneş görevde olduklarını söyledi - Son Dakika
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Ataşehir'de 6 CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti, Güneş görevde olduklarını söyledi

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Ataşehir\'de 6 CHP meclis üyesi AK Parti\'ye geçti, Güneş görevde olduklarını söyledi
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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesi sonrası açıklama yaptı. Güneş, seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini söyleyerek 18 meclis üyesiyle görevlerinin başında olduklarını belirtti.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından açıklama yaptı. Güneş, seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, "18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız" dedi.

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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