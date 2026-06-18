Ataşehir'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 8 Aile Daha Evlerine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 8 Aile Daha Evlerine Kavuştu

18.06.2026 13:36  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'deki yerinde kentsel dönüşüm projesinde 12. çekilişle 8 hak sahibi aile daha Atapark Konutları'ndaki yeni evlerine kavuştu. Toplamda 401 konut tahsis edildi.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Ataşehir'de yürütülen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahibi 8 aile daha noter huzurunda yapılan çekilişle Atapark Konutları'ndaki yeni evlerine kavuştu. 12'nci çekilişle birlikte bugüne kadar toplam 401 konutun tahsisi gerçekleştirildi.

Ataşehir Emekevler'de gerçekleştirilen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8 hak sahibi aile daha yeni evlerine kavuştu. Ataşehir Belediye Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte hak sahipleri, yeni evlerinin kat ve daire numaralarını kendi çektikleri kurayla belirledi.

Kura çekiliş törenine hak sahipleri ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Güneş, tüm hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha önce gerçekleştirilen 11 çekiliş sonucunda toplam 401 konutun hak sahiplerine tahsis edildiğini belirten Güneş, 12'nci çekilişle birlikte 8 sıfır dairenin daha noter huzurunda sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Kura çekiminin ardından her bir gecekondu sahibine, kurada belirlenen bağımsız bölümler için "Konut Tahsis Belgesi" verildi.

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 8 Aile Daha Evlerine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:03:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 8 Aile Daha Evlerine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.