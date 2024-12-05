Ataşehir\'de Boşaltılan Binada Yangın

Ataşehir'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Binanın kısa süre önce kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltıldığı öğrenildi.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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