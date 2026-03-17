Ataşehir'de Çöp Kamyonu Kadına Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
17.03.2026 12:10
Ataşehir'de çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı ve kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

ATAŞEHİR'de belediyeye ait çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlenirken, üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan çöp kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen kadının cenazesi ise, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:39
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
İki çocuğun marketten tereyağı çaldığı anlar kamerada
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:21:37. #7.12#
