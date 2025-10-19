Ataşehir’de Darbede 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ataşehir'de, bir kişiyi darbedip baygın halde yol kenarına bıraktıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir grubun bir kişiyi darbettikten sonra baygın halde yola bırakıp, olay yerinden kaçtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmada, olayın müştekilerinin S.D. ve F.B olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin görüştüğü müştekilerin, boş arazide alkol aldıkları sırada yüksek ses nedeniyle kendi aralarında kavga ettiklerini, olayın devamında kırmızı ışıkta tekrar karşılaştıklarını ve kavgaya devam ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Yapılan incelemede kavgaya karıştığı tespit edilen F.Y, G.T. ve S.C.M. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden F.Y. ve G.T'nin "hırsızlık", S.C.M'nin ise "uyuşturucu madde kullanmak" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Zanlılar işlemleri için İçerenköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.