Ataşehir’de Darbede 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ataşehir’de Darbede 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

19.10.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir kişiyi darbedip bırakan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir'de, bir kişiyi darbedip baygın halde yol kenarına bıraktıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir grubun bir kişiyi darbettikten sonra baygın halde yola bırakıp, olay yerinden kaçtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmada, olayın müştekilerinin S.D. ve F.B olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin görüştüğü müştekilerin, boş arazide alkol aldıkları sırada yüksek ses nedeniyle kendi aralarında kavga ettiklerini, olayın devamında kırmızı ışıkta tekrar karşılaştıklarını ve kavgaya devam ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Yapılan incelemede kavgaya karıştığı tespit edilen F.Y, G.T. ve S.C.M. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden F.Y. ve G.T'nin "hırsızlık", S.C.M'nin ise "uyuşturucu madde kullanmak" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Zanlılar işlemleri için İçerenköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İstanbul, Politika, Ataşehir, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir’de Darbede 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu Günlerce orada kalmış Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış
Litvanya’da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi Rezilliğin adresine mühür vuruldu Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! Karar çıktı

13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
13:16
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada Ne yapsa kurtulamadı
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
13:01
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
12:17
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 14:17:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir’de Darbede 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.