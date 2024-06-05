Ataşehir'de Engelli Çocuklar İçin Yelken Sporu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ataşehir'de Engelli Çocuklar İçin Yelken Sporu Etkinliği Düzenlendi

Ataşehir Belediyesi ve 118-Y Ahenk Lions Kulübü iş birliğiyle, ilçedeki özel çocuklar ve gençler için yelken sporu etkinliği düzenlendi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve sporun herkes için ulaşılabilir olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve gençler, yelken sporu hakkında bilgi edindi.

05.06.2024 16:17  Güncelleme: 16:50
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve 118-Y Ahenk Lions Kulübü iş birliğiyle, ilçedeki özel çocuklar ve gençler için yelken sporu etkinliği düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile 118-Y Ahenk Lions Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle; ilçede yaşayan 40 engelli çocuk ve genç, anneleriyle yelken sporunu deneyimledi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve sporun herkes için ulaşılabilir olduğunu göstermek amacıyla Setur Kalamış Marina'da yapılan etkinlikte çocuklar ve gençler, yelken sporu hakkında bilgi edindi.

Etkinlikte, yedi yelkenli tekneyle denize açılan çocuk ve gençlere kaptanlar tarafından temel yelkencilik eğitimi verildi. "Engellere yelken açalım" sloganıyla hazırlanan projede; farklı yaş gruplarından engelli yurttaşlara, toplumsal fırsat eşitliği ve unutamayacakları deneyimler sağlanması amaçlanıyor.

Yaklaşık 2 saat boyunca teknelerle denizde gezen çocuklar, eğitim sonrası marinaya geri döndü ve müzik eşliğinde halay çekip dans etti. Etkinliğin sonunda eğitim alan çocuk ve gençlere sertifika verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Engelli Çocuklar İçin Yelken Sporu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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