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Ataşehir'de Gecekonduda Çıkan Yangın 2 Gecekonduyu Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika
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Ataşehir'de Gecekonduda Çıkan Yangın 2 Gecekonduyu Kullanılamaz Hale Getirdi

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir\'de Gecekonduda Çıkan Yangın 2 Gecekonduyu Kullanılamaz Hale Getirdi
18.01.2024 - 01:52,  Güncelleme: 01:54
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ATAŞEHİR'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, yandaki diğer gecekonduya sıçradı. Yangını fark eden gecekondu sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulara müdahale eden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının ardından iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ataşehir'de Gecekonduda Çıkan Yangın 2 Gecekonduyu Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika
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