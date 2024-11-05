Ataşehir'de Geri Manevra Kaza Yaptı - Son Dakika
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Ataşehir'de Geri Manevra Kaza Yaptı

Ataşehir\'de Geri Manevra Kaza Yaptı

Sürücüsü geri manevra yapan otomobil, karşıya geçmeye çalışan adama çarptı. Adamın durumu iyi.

05.11.2024 10:33
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ATAŞEHİR'de cadde üzerinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, yolun karşı şeridine geçmeye çalışan adama çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.40 sıralarında Esatpaşa Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'nde yaşandı. Bir sürücü kullandığı otomobille, caddede geri manevra yaparak dönmek istediği sırada yolun karşı tarafına geçmek isteyen bastonlu bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yolda düştü. Otomobilin sürücüsü çevredekilerin seslenmesiyle durdu. Mahalleli hemen adamın yardımına koştu. Otomobil sürücüsü de aracından inerek çarptığı adamın yanına geldi. Sürücü bir süre sonra tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini alarak inceleme yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Geri Manevra Kaza Yaptı - Son Dakika

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