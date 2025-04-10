Ataşehir'de Kadınlar için Dijital Pazarlama ve Girişimcilik Eğitimi - Son Dakika
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Ataşehir'de Kadınlar için Dijital Pazarlama ve Girişimcilik Eğitimi

Ataşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, kadınların girişimcilik becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcı problem çözme yeteneklerini artırmayı hedefliyor. Eğitime katılanlar, iş dünyasında başarılı olma yolunda önemli bilgiler edinecek.

10.04.2025 12:14  Güncelleme: 12:56
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Dijital Pazarlama Eğitimi" kadınlara girişimcilik becerilerini geliştirme ve yaratıcı problem çözme yaklaşımlarını öğrenme fırsatı sunacak.

Ataşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle, girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme alanında kadınlara yönelik eğitimler düzenleniyor. Eğitimlere katılan kadınlar, girişimcilik kültürünün temelleri, fikir geliştirme, kullanıcı empatisi oluşturma, prototip hazırlama ve test etme süreçleri gibi önemli konularda bilgi sahibi olabilecek.

Eğitimler, kadınların iş dünyasında başarılı olma yolunda önemli bir adım atmalarını sağlamak için değerli bir fırsat sunacak. Eğitimler, bireylerin girişimcilik becerilerini geliştirmenin yanı sıra tasarım odaklı düşünme süreçlerini öğretmeyi de hedefleyecek.

Eğitimler ve tarihler:

-Girişimcilik 101 ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi

10 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 12.00-15.00 arasında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

-İş Modeli Oluşturma Eğitimi

15 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

-Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi

21 Nisan 2025 tarihinde saat 12.00-13.30 arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

-Dijital Pazarlama Eğitimi

22 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında çevrim içi olarak sunulacak.

-Girişimciler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

29 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

-Canva Eğitimi

6 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

-Dijital Pazarlama Eğitimi

8 Mayıs 2025 tarihinde saat 12.00-13.30 arasında yüz yüze olacak.

- Sosyal Medya Fotoğrafçılığı Eğitimi

11 Haziran 2025 tarihinde saat 12.00-13.30 arasında yüz yüze düzenlenecek.

Eğitimler, 10, 15, 21, 22, 29 Nisan ile 6, 8 Mayıs ve 11 Haziran 2025 tarihlerinde Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi'nde (AKAGİM) yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Eğitime katılmak için 'https://docs.google.com/forms/d/1MvJH5PnO1MNurjTCzh1zhaL_JNdst4B02B-_hezUCYc/edit' adresine ulaşılabilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Kadınlar için Dijital Pazarlama ve Girişimcilik Eğitimi - Son Dakika

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