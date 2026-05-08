Ataşehir\'de Kaza: Sürücü Hafif Yaralandı

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken araçta hasar oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KK 8397 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Kenan Yüce, önünde ki aracın yavaşlaması üzerine çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direk hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'VİRAJ KAYGANMIŞ'

Araç sürücüsü Kenan Yüce, "En sağ şeritten ilerliyordum. Kırmızı araç önümde durdu. Ona çarpmamak için kendimi sola atmak istedim, viraj kayganmış. Araba bir anda kendini bu tarafa doğru atmaya başladı. Toparlayamadım aracı direk refüje çıktım. Zaten demirlere çarptım. Kolumda biraz ağrım var, başka bir şeyim yok" dedi.