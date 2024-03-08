Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı

Ataşehir'de park halindeki motosikletin direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Motosikleti çalıştıramayan şüpheliler, diğer şüphelilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

08.03.2024 02:55
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ATAŞEHİR'de iki şüpheli, park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırıp sokağa kadar çıkardı. Motosikleti çalıştıramayan şüpheliler arkadan gelen iki şüphelinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin çalınma anını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, 10 Şubat Cumartesi günü Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki şüpheli, bir binanın önünde park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri motosikletin kilidini kırarak yaya olarak sokağa çıkardı. Çalıştıramadıkları motosiklete binen 2 şüpheliyi, motosikletle gelen diğer şüpheliler iterek olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Hırsızlık anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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