Ataşehir'de Panelvanda Yangın

Ataşehir'de seyir halindeki panelvanın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Ataşehir mevkisi Tuzla istikametinde seyreden panelvanın motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
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