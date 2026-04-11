Ataşehir\'de Park Halindeki Araçta Yangın

ATAŞEHİR'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 09: 30 sıralarında İçerenköy Hızır Reis Sokak'ta park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.