Ataşehir\'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

22:40 •
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz•
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Dudullu Caddesi'nde E.Y. idaresindeki 34 AGB 413 plakalı otomobil, U dönüşü yasağı olan yerden dönmeye çalışan E.A. kontrolündeki 34 CIR 780 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
??????? İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.
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