Ataşehir\'de Yarın Su Kesintisi

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İstanbul'da, şebeke hattındaki bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ataşehir'in bazı mahallelerinde yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'deki Dudullu-İnönü şebeke hattında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışma nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nin tamamına, Atatürk, Mevlana ve Küçükbakkalköy mahallelerinin ise bir kısmına yarın saat 10.00 ila 18.00 arasında su verilemeyecek.
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