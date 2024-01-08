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Ataşehir'de Yarın Su Kesintisi

İstanbul'da, Ataşehir'in bazı mahallelerinde yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Dudullu-İnönü şebeke hattında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yenişehir Mahallesi'nin tamamına, Atatürk, Mevlana ve Küçükbakkalköy mahallelerinin ise bir kısmına su verilemeyecek.

Ataşehir\'de Yarın Su Kesintisi
08.01.2024 - 21:23,
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İstanbul'da, şebeke hattındaki bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ataşehir'in bazı mahallelerinde yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'deki Dudullu-İnönü şebeke hattında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışma nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nin tamamına, Atatürk, Mevlana ve Küçükbakkalköy mahallelerinin ise bir kısmına yarın saat 10.00 ila 18.00 arasında su verilemeyecek.

Kaynak: AA
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