Ataşehir'deki Akaryakıt Tankerinde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'deki Akaryakıt Tankerinde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul Valiliği, Ataşehir'de park halindeki akaryakıt tankerinde meydana gelen yangında yaralanan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangında 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı belirtiliyor. Soruşturma devam ediyor.

04.03.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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İstanbul Valiliği, Ataşehir'de park halindeki akaryakıt tankerinde meydana gelen yangında yaralanan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Ataşehir İlçesi'nde meydana gelen tanker yangınında ağır yaralanan 2 vatandaşımızdan 1'i hayatına kaybetmiş olup, diğer ağır yaralının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam etmektedir. Olayda hafif yaralanan iki kişi ise ayakta tedavi edilmiştir.

İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'deki Akaryakıt Tankerinde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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