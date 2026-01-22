Ataşehir Belediyesi, İlçeye Yedinci Ata Kafe'yi Kazandıracak - Son Dakika
Ataşehir Belediyesi, İlçeye Yedinci Ata Kafe'yi Kazandıracak

22.01.2026 10:27  Güncelleme: 11:42
Ataşehir Belediyesi, sosyal hizmetlerini genişletmek amacıyla Küçükbakkalköy Spor Tesisleri içerisinde yeni bir Ata Kafe açma çalışmalarına başladı. Modern konsepti ve uygun fiyatlarıyla ilçenin sosyal yaşamında önemli bir nokta olacağı belirtiliyor.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, İnovata, Atapark ve Amfili Park'ta hizmet veren Ata Kafelerin ardından ilçeye yedinci Ata Kafe'yi kazandırmak için Küçükbakkalköy Spor Tesisleri içerisinde çalışmalara başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Ata Kafeler aracılığıyla ilçe halkının günlük yaşamına dokunan Ataşehir Belediyesi, yeni şubelerle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeni Ata Kafe'nin hizmet vereceği Küçükbakkalköy Spor Tesisleri, yakın zamana kadar özel bir işletme tarafından kullanılıyordu. Ataşehir Belediyesi'nin bünyesine kattığı tesis, hem vatandaşların spor yaptığı ve sosyal etkinliklere katıldığı hem de yeni Ata Kafe'nin yer aldığı önemli bir merkez olarak hizmet verecek.

Spor yapanlar ve aileler için konforlu bir buluşma noktası olarak planlanan yeni Ata Kafe; modern konsepti, zenginleşen menüsü ve erişilebilir fiyatlarıyla hizmet vermek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Küçükbakkalköy Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen spor faaliyetlerine ve sabah sporu etkinliklerine katılan vatandaşlar da Ata Kafe'den faydalanabilecek.

Ata Kafeler her gün binlerce kişiye hizmet sunuyor

Her sabah saat 08.00'de kapılarını açan ve günlük ortalama binlerce vatandaşa hizmet sunan Ata Kafeler, Ataşehir'de sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Bütçe dostu menüsüyle hem Ataşehirli vatandaşların hem de ilçeden yolu geçen misafirlerin uğrak adresi olan Ata Kafelerde; çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunuluyor.

Yüksek enflasyon ortamında vatandaşların ekonomik olarak nefes alabilmesini amaçlayan Ata Kafelerde, uygun fiyatlı çay içme imkanı sağlanırken; ödüllü kahveler kullanılıyor, pasta ve sandviçler ise günlük olarak taze üretiliyor.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, İnovata, Atapark ve Amfili Park'ta hizmet veren Ata Kafeler, artan şube sayısıyla uygun fiyatlı, nitelikli ve erişilebilir sosyal alanları ilçe genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi, İlçeye Yedinci Ata Kafe'yi Kazandıracak

SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi, İlçeye Yedinci Ata Kafe'yi Kazandıracak
