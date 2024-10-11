Ataşehir'in 12 Mahallesinde Kentsel Dönüşüm İçin Çalışmalar Hızlandı

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaptığı iş birliği sayesinde ilçedeki imar sorunları çözüme kavuşuyor. 12 mahallede çalışmalar hız kazanırken, kentsel dönüşüm için ilerleyen günlerde KİPTAŞ ile toplantı düzenlenecek. Başkan Onursal Adıgüzel, "Deprem meselesi, bizim için en öncelikli ve birinci sırada tuttuğumuz bir konu. Ataşehir'in imar sorunu kalmayana dek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ataşehir Belediyesi ve İBB, ilçenin kronikleşen imar sorunlarına çözüm getirmek için güçlü bir iş birliği gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının hız kazandığı ilçede, depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı.

Başkan Adıgüzel, kentsel dönüşümün hızlıca başlaması gerektiğini belirterek, deprem gerçeğini hatırlattı. Ataşehir Belediyesi'nin afet risk haritalarını tamamlayarak ikinci kademe risk tarama sürecine geçtiğini ve ilçe genelindeki 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştirilmeye başladığını açıklayan Başkan Adıgüzel, depreme yönelik önlemler için sadece bunların yeterli olmadığını da vurguladı.

İnönü, Kayışdağı ve İçerenköy, Yenisahra ve Ferhatpaşa'da imar çalışmaları sürüyor

Başkan Adıgüzel, İnönü Mahallesi'nde imar uygulamasının bu yıl sonuna kadar onaylanacağını belirtti. Kayışdağı Mahallesi'nde ise küçük parsellerin dönüşümündeki çekme mesafesi sorunlarının çözümüne yönelik adımların atıldığını ifade ederek, vatandaşların dönüşüm sürecini kolaylaştırmak için çalışmaların tamamlandığını dile getirdi. Adıgüzel, İçerenköy Mahallesi'nde 18. madde uygulamaları için ihale sürecinin başlatıldığını ve vatandaşlara bilgi vermek amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini sözlerine ekledi. Yeni Sahra 2. Etap için planların askıda olduğunu ve Ferhatpaşa Mahallesi'nin planlarının ise tamamlanıp ve çok yakında askıya çıkacağını duyuran Başkan Adıgüzel, "Askı sürecinin ardından itirazların tamamlanmasıyla çalışmalar hız kazanacak" diye konuştu.

"Ataşehir Belediyesi, KİPTAŞ ile bir araya geliyor"

Ataşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında KİPTAŞ ile önemli bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen Başkan Adıgüzel, kentsel dönüşüm projelerinin ilerlemesi için bu toplantının sürece önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Ataşehir'deki her vatandaşın kentsel dönüşüm için dayanıklı binalarda oturmasına destek vermek amacıyla altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Adıgüzel, kentsel dönüşüme katkı sunan tüm paydaşlar ile iş birliğine hazır olduklarını duyurdu.

Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Haydar Battal da ilçenin güncel imar durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 17 mahalleden oluşan Ataşehir ilçesinin şuan 12 mahallesinde çalışmaların hız kazandığını belirten İmar ve Şehircilik Müdürü Haydar Battal, şunları söyledi:

"Hedefimiz, her mahallede vatandaşların sesine kulak vermek ve onların ihtiyaçlarına göre projeler geliştirmek. Ataşehir'imiz Anadolu yakasının en prestij ilçesinden olmasına rağmen dönüşüm bekleyen çok mahallelerimiz var. Bu bağlamda 5 mahallemizde yeni plan ve 7 mahallemizde de plan tadilatları çalışmalarımızı hızlandırdık. Hedefimiz hızlıca planları tamamlayıp çok kısa sürede proje ve ruhsatları düzenleyip, dönüşüme tüm desteği sağlamak ve yurttaşlarımızı depreme dayanaklı güvenli binalara kavuşturmak."

Yenisahra Mahallesi'nin imar durumu ile ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in bu bölgede dönüşüm yapmak isteyen herkese destek vereceği yönünde taahhüttü bulunduğunu hatırlatan Haydar Battal, "Süreci uzatma niyetinde olan ve inşaat süresini 5-10 yıla yayma düşüncesi olanlarla ilgili gereken hukuki ve yasal bütün işlemlerin yapılacağı yönünde deklarasyon yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Ferhatpaşa Mahallesi'nin imar planları askıya çıkıyor

Ferhatpaşa Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli imar planlarının devam ettiğini belirten Haydar Battal, planlarda yüksek gerilim hatları, hava trafiği ve askeri havaalanından kaynaklanan bazı sorunlar olduğunu aktararak, gerekli değişikliklerin yapıldığını iletti. Tüm bu süreçlerin sonunda, imar planlarının tamamlandığını ve şu an askıya çıkmak üzere olduğunu da dile getirdi.

Ataşehir ilçesinin 17 mahallesinden 12'sinde ciddi plan çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Battal, "Doğru bir plan olmadan, kentsel dönüşüm ve sağlıklı, depreme dayanıklı binalar inşa etmek mümkün değil. Plan notları ve eksiklikler tek tek gözden geçiriliyor. Süreçleri en hızlı şekilde tamamlamak için çalışıyoruz" dedi.

Esatpaşa Mahallesi'nde bireysel dönüşüm projelerinin hızla devam ettiğini ve bu bölgenin planlama açısından avantajlı olduğunu belirten Haydar Battal, burada yerel sitelerin dönüşümüne yönelik toplantılar düzenleneceğini söyledi. Yeni Çamlıca Mahallesi'nde ise mülkiyet sorunlarının çözümü için muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapıldığını vurguladı. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinde ise 1/5000 ölçekli imar planlarının tamamlanarak askıya çıktığını, itirazların inceleneceğini ve doğru bir plan oluşturulacağını açıkladı.

İBB ve Ataşehir Belediyesi, vatandaşlarla buluşuyor

İBB ve Ataşehir Belediyesi, yarın Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, imar toplantısı düzenleyecek. Bilgilendirme toplantısında, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları dinlenerek ve ortak çözümler üretilerek, ilçenin daha yaşanabilir bir kent olması hedefi doğrultusunda imar planları oluşturulacak.

Toplantı, Yeni Çamlıca Mahallesi, Kubilay Sokak'ta bulunan Güleryüz Davet ve Balo Salonu'nda yarın saat 13.00'te gerçekleşecek.