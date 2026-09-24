Ataşehir Yenişehir\'de kaçak ilaç deposuna operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir Yenişehir'de kaçak ilaç deposuna operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Yenişehir Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak ilaç ve tıbbi ürünlerin depolanıp satıldığı belirlendi. 21 Eylül Pazartesi düzenlenen operasyonda antibiyotik, serum ve ağrı kesici gibi ürünler ele geçirildi, ilaçları temin eden kişiyle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
ATAŞEHİR'de bir iş yerinde kaçak ilaçların depolanarak satıldığı belirlendi. Polis ekiplerininin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ve tıbbi ürün ele geçirilirken, bunları temin eden kişinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı ilaçların depolanması ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ilaçların depolanarak satıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 21 Eylül Pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi.
ANTİBİYOTİK SERUM VE AĞRI KESİCİLER ELE GEÇİRİLDİ
İş yerinde yapılan aramalarda, antibiyotik, serum, vitamin, ağrı kesici, alerji ve bulantı ilaçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda ilaç ve tıbbi ürün ele geçirildi. Operasyonda D.D.C. ve J.A. gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kaçak ilaçları temin ettiği belirlenen S.Ö.'yü de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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