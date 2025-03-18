Ataşehirli Kursiyeler, Çanakkale Şehitliği'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin Kayışdağı Lions ve Örnek Ataevleri'nde eğitim alan kursiyerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Kursiyerler, rehber eşliğinde şehitlik alanlarını gezerek, Çanakkale Destanı'nın tarihi ve manevi anlamını derinlemesine keşfetti.

Kayışdağı Lions ve Örnek Ataevleri'nde okuma-yazma kurslarına katılan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Program kapsamında Atatürk'ün yedi gün kaldığı Bigalı Köyü, Kocadere Hastane Şehitliği, Anzak Koyu, Conkbayırı ve Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı tabya gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Sabah saat 07.30'da Eceabat ilçesinde rehberle buluşarak yola çıkan grup, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi yedi gün kaldığı Bigalı Köyü'ne hareket etti. Atatürk Evi'nin ziyaret edilmesinin ardından Kocadere Hastane Şehitliği, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, Kırmızı Sırt ve 57. Alay Şehitliği gibi önemli tarihi alanlar gezildi. Ayrıca, Conkbayırı'nda Atatürk'ün hayatını kurtaran anıtsal şarapnel olayı ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Çanakkale'nin simgelerinden olan Hilali Ahmer Müzesi ve Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası da ziyaret edilen diğer yerler arasında yer aldı. Ardından Kilitbahir Kalesi panoramik olarak gezildi.