Atatürk Büstlerine Saldıran Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki Atatürk büstüne saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde 10 Kasım'da meydana gelen olayla ilgili yakalanan Durmuş K'nin (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Durmuş K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım'da Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan Atatürk büstlerine saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlatmış, Durmuş K. gözaltına alınmıştı.
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