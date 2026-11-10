Atatürk, Diyarbakır Çermik'te 88. yıl töreninde çelenk sunularak anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Diyarbakır Çermik'te 88. yıl töreninde çelenk sunularak anıldı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Atatürk için ebediyete intikalinin 88. yılında anma töreni düzenlendi. Törende Kaymakam Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saat 09.05'te saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törene, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Mustafa Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Kaymakam Karataş ve Belediye Başkanı Karamehmetoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA
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