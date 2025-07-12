Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk Havalimanı'nda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?