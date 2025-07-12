Atatürk Havalimanı\'nda Yangın

ATATÜRK Havalimanı sınırları içerisinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.