Atatürk İstismarı: Yolsuzluk ve Çirkinliklerin Ardındaki Maske

Ülkemizde, Uğur Mumcu'nun 'Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır' sözü, Atatürk adının yolsuzluk ve çirkinlikleri örtmek için nasıl kullanıldığını özetliyor. Örneğin, 28 Şubat sürecinde öne çıkan isimlerden Süreyya Yücel Özden, Atatürk Havalimanı'ndaki 13 trilyonluk ihaleye karışırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, emekliliğinde sembolik kira ödeyerek 'Atatürkçü ve laik bir savcı' duygusunu istismar etti. YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu gibi isimler de yolsuzluk iddialarına 'laik ve Atatürkçü olmamızı çekemeyenler' diyerek yanıt verdi.

CHP'li belediye başkanları da benzer taktikler kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti yağmaladığı iddialarına rağmen 'Ben Atatürk'e nasıl layık olacağım' diyerek tabanı etkilemeye çalıştı. Silivri'deki mahkemede 'Bana bakan Atatürk'ü görür' ifadesini kullandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yolsuzluk operasyonunda 'Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda çalışan birileri var' diyerek savunma yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise rüşvet soruşturmasında, paravan şirketinin camına Atatürk resmi yapıştırarak para transferleri gerçekleştirdi.

Bu durum, 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanunu ile ifade özgürlüğü kısıtlanan kesimlerin eleştirilerine karşın, Kemalist propagandacıların yolsuzluklara rağmen 'Atatürkçülük maskesi' altında korunmasını gösteriyor. Atatürk istismarı, cuntacıların darbe girişimlerini meşrulaştırmasından günümüz siyasetine kadar uzanıyor, düşündürücü bir tablo çiziyor.