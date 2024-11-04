Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan yaklaşık 100 lise arkadaşı, 40 yıl sonra aynı okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Atatürk Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluşan mezunlar, onlara kariyerleri açısından önerilerde bulundu.
Aralarında diplomat, bürokrat ve üst düzey yönetici gibi birçok meslekten kişinin bulunduğu mezunlar grubu, başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Buluştu - Son Dakika
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