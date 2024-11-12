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Atatürk Portresi Anıtkabir'de

Atatürk Portresi Anıtkabir\'de

MEB, Atatürk portresinin Anıtkabir'de yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Sergi 24 Kasım'a kadar açık.

12.11.2024 17:11
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi' kapsamında Anıtkabir'de sergilenen, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyarete açıldı. Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan portre, Anıtkabir'de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e akın edenler, portreyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Portrenin yer aldığı 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi', 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nca tarihi portre hakkında hazırlanan video da sergilenen alanda ziyaretçilerle buluşuyor.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk Portresi Anıtkabir'de - Son Dakika

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