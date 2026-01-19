Gaziemir Belediye Başkanı Işık, Sokak Sokak Gezerek Atatürk'lü Karne Dağıttı - Son Dakika
Gaziemir Belediye Başkanı Işık, Sokak Sokak Gezerek Atatürk'lü Karne Dağıttı

19.01.2026 16:19  Güncelleme: 17:14
Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilkokul karnelerinden Atatürk fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstererek çocuklara Atatürk'lü karneler dağıttı. Başkan Işık, eğitimin Atatürk'süz olamayacağını vurguladı.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilkokul birinci ve ikinci sınıflara verilen "gelişim raporları"ndan Atatürk fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstermek amacıyla ilçede sokak sokak gezerek çocuklara Atatürk'lü karne dağıttı. Işık, "Atatürk'ün olmadığı bir karneyi, bir belgeyi, bir eğitimi kabul etmiyoruz" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul birinci ve ikinci sınıflarda karne yerine verilen "gelişim raporları"ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının çıkarılmasına tepki gösterdi.

Başkan Işık, Atatürk'süz karneleri kabul etmediğini belirterek ilçede sokak sokak gezdi, çocuklara Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı karneler dağıttı. Karnede; İstiklal Marşı, Atatürk'ün Genliğe Hitabesi, Türk Bayrağı ve notlar yer aldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediye tarafından hazırlanan Atatürk'lü karneleri çocuklara ulaştırdı. İlçenin farklı mahallelerinde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Işık, Atatürk'süz karnelerin doğru olmadığını vurguladı.

"Ulaşabildiğimiz her çocuğa ulaştıracağız"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere bu dönem kimi çocuklarımızın karnelerinde Atatürk yoktu. Karneden belki kaldırabilirsiniz fotoğrafınızı. Fotoğrafın Atatürk'ün ama bu kalplerden silinmesinin mümkün olmadığını biz biliyoruz. Bunu da çocuklarımıza bir kez daha hatırlatmak ve bu durumu kınamak, bu duruma alışmak istemediğimizi belirtmek için çocuklarımız için Atatürk'lü, Gençliğe Hitabesi'li, Türk bayraklı ve İstiklal Marşlı bir karne bastırdık. Onu Gaziemir'de ulaşabildiğimiz her çocuğa ulaştıracağız. Atatürk sevgisini sonsuza kadar yaşatacağız. Bu sevgiyi kalbimizden silmeye de kimsenin gücü yetmeyecek, bunu herkese haykırıyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Bir zamanlama planlaması olarak anlatmak bunlara mümkün değil. Bunun doğru olmadığını, Milli Eğitim gibi köklü bir kurumun böyle bir şeyi bir plan olmadan yapmış olması mümkün değil. Umuyorum bunun açıklamasını bize yaparlar ama yapılacak bir açıklama ne olursa olsun Atatürk'ün olmadığı bir karneyi, bir belgeyi, bir eğitimi kabul etmiyoruz."

"Bu tesadüfen yapılmış bir şey değil"

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı da "Bu yılki karneleri aldığımızda dediğiniz gibi, başkanımın da dediği gibi, hepimizin gördüğü gibi Atatürk yok, İstiklal Marşı yok, Gençliğe Hitabesi yok. Peki ne var? AK Parti'nin siyasi araç olarak kullandığı Togg aracını görüyoruz. İstanbul'a yapılan 3. Köprüyü görüyoruz. Bunlar AK Parti'nin siyasallaştırmasının artık ilkokul 1. sınıf, 2. sınıflara da girdiğini gösteriyor. Bu tesadüfen yapılmış bir şey değil. Birileri oturdu, buna karar verdi ve bu kararı verirken ilk önce de her zaman olduğu gibi Atatürk'ten başladılar. Ne yaparsa yapsınlar bizim mücadelemizle birlikte Atatürk'ü unutturmayacağız. Unutmak isteyenlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Uygulamaya destek veren veliler, Gaziemir Belediyesi'nin bu adımını anlamlı bulduklarını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da benzer bir uygulamayı hayata geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Veliler, Atatürk'ün çocukların eğitim hayatındaki simgesel değerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Etiket halinde yapıştırmışlar. Sanki böyle karneden çok zaten rapor şekline getirmişler. Hani biz bile veli olarak okuduk ama ne olduğunu anlayamadık. Ne not var ne şey var. Standart bir şablon haline dönüştürmüşler gibi duruyor" diyen Veli Yasin Uzoğlu Gaziemir Belediyesi'nin yapmış olduğu uygulamayı beğendiklerini dile getirerek, "Çok tebrik ediyoruz. Tüm Türkiye'de de yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirmesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Atatürk'süz karneleri kabul etmediklerini belirten veli Faruk Akın, "Biz kabul etmedik karnemizi çünkü Atatürk'ün resmi olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yavaş yavaş bitirilmeye çalışıyor ama biz yani yılmayacağız. Her zaman Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına uyacağız. Bunu da buradan herkese duyururum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ünal Işık, Güncel, Karne, Son Dakika

