Atatürk'ü anma gününde Şırnak semalarında helikopterler 2 dakika bekledi - Son Dakika
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Atatürk'ü anma gününde Şırnak semalarında helikopterler 2 dakika bekledi

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Atatürk\'ü anma gününde Şırnak semalarında helikopterler 2 dakika bekledi
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Şırnak'ta Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterler saat 09.05'te kent üzerinde alçak irtifada 2 dakika havada bekledi. Valilik önündeki törende sirenlerin çalmasıyla saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Şırnak'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 ATAK ve 1 Sikorsky helikopter, saat 09.05'te kent semalarında 2 dakika boyunca havada bekledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde kentte saygı ve özlemle anıldı. Valilik binası önünde düzenlenen törene; Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler çaldı. Sirenlerin çalması ile törene katılanlar ve çevredekiler, saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

SAYGI UÇUŞUYLA ANMA

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 ATAK ve 1 Sikorsky tipi helikopter, 09.05'te kent merkezi üzerinde alçak irtifada 2 dakika boyunca havada bekledi. Saygı uçuşunun ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerŞırnakGüncelSon Dakika

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