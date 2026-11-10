Atatürk\'ün 88. ölüm yılında Erzurum İspir\'de sirenler 09.05\'te çaldı

Atatürk'ün 88. ölüm yılında Erzurum İspir'de sirenler 09.05'te çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İspir'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı için anma töreni yapıldı. Hükümet Meydanı'nda çelenkler anıta sunuldu; saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve konferans salonunda anma programı düzenlendi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı nedeniyle Erzurum'un İspir ilçesinde tören düzenlendi.
İspir Hükümet Meydan'ındaki törende kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı önüne sunuldu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda "Atatürk'ü Anma" programı düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Programa Kaymakam Berker Çırak, İspir Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Bora Türe, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?