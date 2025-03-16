Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Adana'da düzenlenen törenle Atatürk'ün kente gelişinin 102. yılı kutlandı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milli mücadelenin Adana'da başladığını vurguladı. Törenler, Atatürk Parkı'nda çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından temsilî etkinlikler gerçekleştirildi.

16.03.2025 11:23
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(ADANA) - Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "İlk mücadele Adana'dadır, ilk kurşun o zaman Adana'ya bağlı olan Dörtyol'da atılmıştır, ilk zafer de Adana'da kazanılmıştır. Milli Mücadele'mizin mimarı ve Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımızla sonsuza kadar gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 102'nci yılı törenlerle kutlandı. İlk tören Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine; Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas ile kentin sivil ve asker erkanı, gaziler, öğrenciler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adana Tren Garı'nda süren programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Mart 1923'te trenle kente gelişi temsili olarak canlandırıldı. Trenden inen bir gazi, Vali Yavuz Selim Köşer'e Türk bayrağı verdi.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda tören yapıldı ve şiirler okundu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Törende konuşan Zeydan Karalar, böylesine bir onur gününde, katılımcılara seslenmenin onurunu yaşadığını söyledi.

Karalar şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk, Adana'ya ilk kez 31 Ekim 1918'de gelmiştir. Artık güneyde iş bitmiş, Mustafa Kemal Atatürk, Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atanmıştır ve komutanlığı Liman Von Sanders'ten almak üzere Adana'ya gelir. Alman komutan ona der ki: 'Anafartalar Komutanı, Conkbayır Komutanı; sana bu komutanlığı devretmek benim için büyük bir şeref çünkü Çanakkale'de büyük zaferlere imza attın. Gönlüm rahat, artık bizim için her şey bitmiştir'. Mustafa Kemal Atatürk de 'Sizin için her şey bitmiş olabilir ama bizim için, Türk ulusu için yeni başlıyor' der. Ardından Adana'da birkaç gün görüşmeler yapar. Adana'nın ve güney illerinin işgali söz konusu olduğunda ve İngilizler İskenderun'a çıkarma yapmak istediklerinde ateş emrini vermek ister ve bunun üzerine İstanbul'a çağrılır. Ama Adana'dan ayrılana kadar önemli görüşmeler yapar ve İstanbul'a gider. İstanbul'u işgal eden güçleri getiren savaş gemilerini görünce, tarihi sözlerinden birini söyler: 'Geldikleri gibi giderler'"

" Hatay'ı kurtarmaya Adana'da karar verir"

Adana'ya ikinci gelişi Pozantı'yadır. Adana işgal edilmiştir ve Adana'da bir araya gelme şansı kalmadığı için hükümeti Pozantı'da toplar. Orada birçok talimat verir. Sonrasında artık Kurtuluş Savaşı bitmiş ve barış anlaşmasına oturulmuş, Lozan bitmek üzere ve 15 Mart 1923 günü Adana'yı ziyaret eder. İşte biz bugün bu ziyaretin 102'nci yılını kutluyoruz. 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur' der. Büyük bir coşku vardır o zaman Adana'da ve bir kadın topluluğu Mustafa Kemal Atatürk'e yaklaşır, Hatay'ın da vatanın geride kalan toprakları gibi kurtarılması talebinde bulunurlar. Mustafa Kemal Atatürk; 'Hatay benim milli meselemdir, özel meselemdir. 400 asırlık vatan toprağı düşman işgalinde olamaz' der ve Hatay'ı kurtarmaya Adana'da karar verir. Adana'nın Milli Kurtuluş Mücadelesi'ne son derece önemli ve özel katkıları vardır.

İlk mücadele Adana'dadır, ilk kurşun o zaman Adana'ya bağlı olan Dörtyol'da atılmıştır, ilk zafer de Adana'da kazanılmıştır. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nın kazanılmasında atalarımız büyük katkı sağlamıştır. Milli Mücadele'mizin mimarı ve Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımızla sonsuza kadar gurur duymaya devam edeceğiz. Onları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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