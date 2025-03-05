Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yıl Dönümü Kutlaması

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "95 yıl önce Ata'mızın ziyaretiyle onurlanan güzel şehrimizde bugün de aynı gurur ve heyecanı yaşıyor olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Tüm hemşehrilerimizi, Haluk Levent konserine ve bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet'in kazanımlarının yayılması için ülkeyi baştan sona gezmiş, bu kapsamda 6 Mart 1930'da da Antalya'yı ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanışan Atatürk, tarihe geçen; 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü söylemiştir. Cumhuriyetin inşa sürecindeki halkla bütünleşmenin önemini bilen Atatürk, Antalya'da da halkla yakın bir bağ kurmuş, halkı Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaya ve birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürümeye davet etmiştir. Bu ziyaret, Antalya halkının Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonunu daha yakından hissetmesine, Atatürk'ün modern Türkiye'yi inşa etme yolunda attığı adımları daha iyi anlamasına olanak sağlamıştır. Bu nedenledir ki Cumhuriyet'e ve değerlerine gönülden bağlı, Atatürk'ün izinden ayrılmadan yürüyen Antalyalılar için 6 Mart son derece anlamlı bir gündür. 95 yıl önce Ata'mızın ziyaretiyle onurlanan güzel şehrimizde bugün de aynı gurur ve heyecanı yaşıyor olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Ata'mızın Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümünde, O'nun gösterdiği yolda ilerleyerek, Cumhuriyetimizin temellerini daha da sağlamlaştırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımaya olan kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 6 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Ata'mızın Antalya'mızı ziyaretinin 95. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konseri düzenleyeceğiz. Tüm hemşerilerimizi, Haluk Levent konserine ve bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Ata'mızın mirasına sahip çıkarak O'nun ideallerini yaşatma ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma ve yüceltme sorumluluğuyla, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümünde Ata'mızı bir kez daha saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Ata'mızın devrim ve ilkeleri doğrultusunda emaneti olan Cumhuriyetimiz ve Antalya'mız için azimle, gururla çalışmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın."