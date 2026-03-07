Atatürk'ün Antalya Ziyaretinin 96. Yılı Kutlandı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılını Kıraç konseriyle kutladı. Sanatçı Kıraç, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kent sakinine keyifli bir akşam yaşattı. Konseri izleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Atatürk yalnızca bir ülkeyi kurtaran komutan değil; bir milletin kaderini değiştiren büyük bir vizyonun sahibidir" dedi.

6 Mart 1930 tarihinde Antalya'yı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 96'ncı yıl dönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kıraç konseriyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, meclis üyeleri ve binlerce Antalyalı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından alanı dolduran kent sakinleri ellerinde Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

'ATATÜRK BİR MİLLETİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BÜYÜK BİR VİZYONUN SAHİBİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türk bayrağı ile alanı dolduran vatandaşları selamladı. Atatürk'ün yalnızca bir ülkeyi kurtaran komutan değil; bir milletin kaderini değiştiren büyük bir vizyonun sahibi olduğunu ifade eden Başkan Vekili Özdemir, "Atatürk, Cumhuriyeti kurdu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi, bilimi yol gösterdi. Gençlere 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyeti emanet etti. Bu vesileyle; Atamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yine, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuzlarında mermiyi taşıyan, tarlada çalışan, okulda öğreten, bilimde üreten; hayatı büyüten, cumhuriyeti omuzlarında yükselten tüm cesur, fedakar ve emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum" diye konuştu. Başkan Vekili Özdemir, "Görüyorum ki bugün bu meydanda Cumhuriyet var. Bu meydanda Atatürk var. Birlik var, dayanışma var. Torosların gücünü, Akdeniz'in özgürlüğünü yüreğinde taşıyan Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk aşığı Antalyalılar var. Ne mutlu bu meydanda birlik olanlara, Ne mutlu Atamızın izinden yürüyenlere" diyerek sözlerini noktaladı.

KIRAÇ ŞARKILARINI KENT SAKİNLERİYLE SÖYLEDİ

Başkan Vekili Özdemir'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kent sakini, Kıraç'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Vekili Özdemir, Kıraç'a kent sakinleri adına üzerinde ay yıldız olan plaket takdim etti.