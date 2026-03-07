Atatürk'ün Antalya Ziyaretinin 96. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Antalya Ziyaretinin 96. Yılı Kutlandı

07.03.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Atatürk'ün 96. yıl dönümü Kıraç konseriyle coşkuyla kutlandı. Büşra Özdemir konuştu.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılını Kıraç konseriyle kutladı. Sanatçı Kıraç, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kent sakinine keyifli bir akşam yaşattı. Konseri izleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Atatürk yalnızca bir ülkeyi kurtaran komutan değil; bir milletin kaderini değiştiren büyük bir vizyonun sahibidir" dedi.

6 Mart 1930 tarihinde Antalya'yı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 96'ncı yıl dönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kıraç konseriyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, meclis üyeleri ve binlerce Antalyalı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından alanı dolduran kent sakinleri ellerinde Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

'ATATÜRK BİR MİLLETİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BÜYÜK BİR VİZYONUN SAHİBİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türk bayrağı ile alanı dolduran vatandaşları selamladı. Atatürk'ün yalnızca bir ülkeyi kurtaran komutan değil; bir milletin kaderini değiştiren büyük bir vizyonun sahibi olduğunu ifade eden Başkan Vekili Özdemir, "Atatürk, Cumhuriyeti kurdu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi, bilimi yol gösterdi. Gençlere 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyeti emanet etti. Bu vesileyle; Atamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yine, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuzlarında mermiyi taşıyan, tarlada çalışan, okulda öğreten, bilimde üreten; hayatı büyüten, cumhuriyeti omuzlarında yükselten tüm cesur, fedakar ve emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum" diye konuştu. Başkan Vekili Özdemir, "Görüyorum ki bugün bu meydanda Cumhuriyet var. Bu meydanda Atatürk var. Birlik var, dayanışma var. Torosların gücünü, Akdeniz'in özgürlüğünü yüreğinde taşıyan Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk aşığı Antalyalılar var. Ne mutlu bu meydanda birlik olanlara, Ne mutlu Atamızın izinden yürüyenlere" diyerek sözlerini noktaladı.

KIRAÇ ŞARKILARINI KENT SAKİNLERİYLE SÖYLEDİ

Başkan Vekili Özdemir'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kent sakini, Kıraç'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Vekili Özdemir, Kıraç'a kent sakinleri adına üzerinde ay yıldız olan plaket takdim etti.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Büşra Özdemir, Etkinlikler, Antalya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Antalya Ziyaretinin 96. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:57:57. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Antalya Ziyaretinin 96. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.