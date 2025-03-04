(BURDUR)- Burdur Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Burdur Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar, sanatçı Haluk Levent'in sahne alacağı konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak. Haluk Levent konseri, 7 Mart Cuma günü saat 21: 30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 95. Yılı Kutlanacak - Son Dakika
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