Atatürk\'ün Havza\'ya Gelişinin 105. Yılı Konserle Kutlandı

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Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Eğitim İş İlçe Temsilciliğince konser düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sendika üyelerinden oluşan koro tarafından düzenlenen konser öncesi 25 Mayıs 1919 ve Atatürk'ün Havza'da yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim-İş Havza Temsilcisi Ali Mısırlı, etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Ata'mızın Havza'ya gelişini, Havza'ya yakışır şekilde kutlamak amacıyla düzenlediğimiz konserde emeği geçen sendika üyelerine, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederim." dedi.

Konserde katılımcılar da seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Konseri gerçekleştiren öğretmenler adına Emrah Sasa'ya Eğitim İş Sendikası Samsun İl Başkanı Onur Gündüz tarafından çiçek sunuldu.

Konsere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.