Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 90. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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(MUĞLA)- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yılı resmi törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ege vapuruyla 23 Şubat 1935 yılında Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yılı coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Atatürk'ün huzuruna çelenk sunumu ile başladı. Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Marmaris Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü'nün günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin temsili canlandırılması yapıldı.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli tekne ve Sahil Güvenlik botlarının siren çalarak geçişi yapmasıyla tören son buldu.