Atatürk'ün Nallıhan Ziyaretinin 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Nallıhan Ziyaretinin 104. Yılı Kutlandı

24.06.2026 10:24
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Nallıhan'da Atatürk'ün 104. yılı etkinliği, müzik ve gösterilerle coşkuyla kutlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Tırıl, Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Sarıyar ve Çevresi Yardımlaşma ve Kültür Derneği (SARDER) Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Programda gitarist Vahit Yüksek, İsmail Yarcı ve Gamze Sevil Kaya türküler seslendirdi, Samet Ulusan ise şiir okudu.

Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Tırıl, konuşmasında Atatürk'ün Nallıhan'a gelişinin 104. yılı dolayısıyla ilk etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğin hazırlanmasında Nallıhanlı yazar Mesut Şener'in aktardığı bilgilerden yararlandıklarını ifade eden Tırıl, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Nallıhan Ziyaretinin 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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